عاجل- الجيش الأوكرانى يكشف تطورات الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستستهدف مواقع فى العاصمة كييف تابعة لجهاز الأمن الأوكرانى ووحدة عمليات خاصة، مؤكدة أن الضربات تهدف إلى منع "هجمات المعلومات" على روسيا، وحثت القريبين من تلك المواقع على المغادرة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.