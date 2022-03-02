عاجل.. بوينج تصدر قرارا ضد شركات الطيران الروسية

جدة - نرمين السيد - قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، إنها ستعلق خدمات قطع الغيار والصيانة والدعم الفنى لشركات الطيران الروسية، وكذلك العمليات الرئيسية فى موسكو بعد العملية العسكرية التى تنفذها روسيا فى أوكرانيا.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال متحدث باسم بوينج: "مع استمرار الصراع، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا فى المنطقة".

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان شركة بوينج أنها أوقفت عملياتها مؤقتًا فى منطقتها الخاصة بالتدريب فى موسكو وإغلاق مكتبها في كييف مؤقتا.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية، قائلا: "لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا"، مستطردا: "نلتقى اليوم كأمريكيين بعزم لا يلين بأن الحرية تنتصر دائما على الطغيان".

وقال بايدن خلال خطابه حول "حالة الاتحاد" فى الكونجرس الأمريكى، "بوتين سعى قبل 6 أيام إلى زعزعة أسس الاستقرار فى العالم بشن حرب على أوكرانيا، والشعب الأوكرانى أبدى مقاومة قوية للجيش الروسى وكل أفراد الشعب تحولوا إلى جنود بواسل".