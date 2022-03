"اذهبوا واقضوا عليه".. فيديو لبايدن يحير المغردين

وقال بايدن، الذي يعرف بالتزامه الشديد بالنص، أمام الكونغرس الأميركي "اذهبوا واقضوا عليه"، في إشارة إلى بوتن الذي أتمت حربه مع أوكرانيا أسبوعها الأول.

ولم يكتف بايدن بالتهديد اللفظي، إنما استعمل أيضا لغة الجسد إذ رفع قضبته أمام الحضور، في إشارة تركت الجمهور في حيرة، كما تقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتعهد الرئيس الأميركي أثناء الخطاب بأن يدفع بوتن ثمنا باهظا للحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير.

وخرج بايدن عن النص المعد سلفا ليقول "ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع "تويتر"، انهالت التغريدات التي تناولت العبارة وراح كثيرون يحاولون تفسيرها.

وخلال ساعة واحدة كتب المغردون 169 تغريدة عن العبارة وحدها (go get him).

وتساءل بعضهم من هو المفعول به المقصود في الضمير (him)، وكانت إجابات كثيرين أن المقصود هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، نظرا لأنه تحدث عنه كثيرا أثناء الخطاب.

لكن البعض قال إن المقصود شخص آخر مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبر فريق ثالث أن الأمر مجرد صيحة لاستنهاض الجمهور.

وقال مغرد يدعى لوك روسيرت إن والده اعتاد أن يقول له هذه العبارة ولا تعني أنه علينا مطاردة بوتن، بل بذل الجهد والمضي قدما من أجل الولايات المتحدة.