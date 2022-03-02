مسؤول أمريكى: لا نزال نرى قتالا عنيفا فى مدينة خاركيف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المسئول الدفاعى الأمريكى، الذى لم تذكر اسمه، قوله إن هذه المنطقة لا تزال تتنازع عليها الأطراف بشدة.

وأكد المسئول الأمريكى على أن القوات الروسية تواصل التقدم فى جنوب أوكرانيا وتحقق "مزيدًا من النجاح هناك، من حيث التحرك على طول محاورها".

وتابع المسئول الدفاعى أن مدينة خيرسون الأوكرانية تبدو "مدينة متنازع عليها إلى حد كبير فى هذه المرحلة".