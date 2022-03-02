عاجل.. بايدن أمام الكونجرس: وفرنا 6.1 مليون وظيفة خلال عام

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه منذ توليه الحكم فى يناير قبل الماضى 2021، تم توفير 6.1 مليون وظيفة، مشددا على أنه حقق حتى الآن نموا اقتصاديا لم يتحقق منذ 40 عاما فى الولايات المتحدة الأمريكية.





جاء ذلك، خلال خطابه حول "حالة الاتحاد" فى الكونجرس الأمريكى، منذ قليل. وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرارا جديدا بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا جراء العملية العسكرية التى تشنها حاليا داخل الأراضى الأوكرانية. وفرض بايدن حظرا على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية، قائلا: "لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا"، مستطردا: "نلتقى اليوم كأمريكيين بعزم لا يلين بأن الحرية تنتصر دائما على الطغيان".

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