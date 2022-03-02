بث مباشر.. بايدن يلقى خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل، ذكرت قناة إكسترا نيوز الفضائية فى نبأ عاجل لها، أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن القيادة الأمريكية ستصدر قرارا بإغلاق مجالها الجوى أمام الطيران الروسى.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادرها إن واشنطن ستغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي خلال الساعات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات كندا، قرارا بإغلاق موانئها أمام السفن المملوكة لـ روسيا فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، على خلفة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال وزير النقل الكندى عمر الغبرة: "اليوم، نتخذ خطوات لإغلاق المياه والموانئ الكندية أمام السفن المملوكة أو المسجلة لـ روسيا. سنواصل اتخاذ الإجراءات للوقوف إلى جانب أوكرانيا".