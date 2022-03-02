كندا وبريطانيا تصدران قرارا ضد السفن الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال وزير النقل الكندى عمر الغبرة: "اليوم، نتخذ خطوات لإغلاق المياه والموانئ الكندية أمام السفن المملوكة أو المسجلة لـ روسيا. سنواصل اتخاذ الإجراءات للوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وكان قد قرر رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، الاثنين، حظر واردات النفط الخام الروسى.

اتخذت كندا سلسلة من الإجراءات، من بينها فرض عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وإغلاق المجال الجوى الكندى أمام الطائرات الروسية، ومنع المؤسسات المالية الكندية من التعامل مع البنك المركزى الروسى فى إطار تحركات الدول الغربية لعزل روسيا.

وفى إجراء مماثل، أعلنت الحكومة البريطانية فى بيان، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا، بما فى ذلك حظر دخول السفن التى لديها اتصالات روسية إلى الموانئ البريطانية.

ووفقًا لـ "سى إن إن"، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: "الحظر المفروض على السفن الروسية من موانئ المملكة المتحدة، والعقوبات الاقتصادية الجديدة ضد المؤسسات المالية الروسية الرئيسية بما فى ذلك البنك المركزى، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا، ستؤدى إلى تدهور الاقتصاد الروسى وتساعد على ضمان خسارة بوتين".

وجاء فى البيان أن الإجراءات الاقتصادية الإضافية، "بما فى ذلك المتخذة ضد البنك المركزى الروسى وصندوق الثروة السيادية للدولة، تعنى أيضًا أن غالبية النظام المالى الروسى"، مغطاة الآن بالعقوبات البريطانية.

وقال وزير النقل البريطانى جرانت شابس فى البيان، ابتداءً من يوم الثلاثاء، "أصدر تعليماتى لجميع موانئ المملكة المتحدة لإبعاد أى سفينة تحمل علمًا روسيًا أو مسجلة أو تملكها أو تديرها روسيا".

وأضاف شابس "من خلال حظر دخول السفن الروسية إلى موانئنا، فإننا نعزل روسيا بشكل أكبر وسحق قدراتها الاقتصادية وتجويع آلة بوتين الحربية".