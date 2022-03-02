عاجل.. القوات الروسية تقصف ضواحى العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، ذكرت الدائرة أن هناك عدة مدن تتعرض للهجوم فى الوقت الحالى وهى مدينة "فيشنفي" خارج العاصمة كييف، و"روسانيفكا" و"كورينيفكا" و"بوياركا" والمنطقة القريبة من مطار كييف الدولى "أو جوليانى".

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان" ومقرها، أن دوى انفجار قوى سمع فى مدينة "بيلا تسيركفا"، الواقعة فى كييف أوبلاست، حيث تعرض مستودع وقود للقصف.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بأن سلاح الجو نجح فى تدمير رتل روسى من المعدات الروسية بالقرب من بلدة باشتانكا فى منطقة ميكولايف.

وأفادت دائرة الاتصالات الحكومية الأوكرانية بسماع دوى انفجار قوى فى الكنيسة البيضاء، حيث اشتعلت النيران فى موقع عسكرى.