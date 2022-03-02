عاجل.. ضربة جوية صاروخية تستهدف منطقة خاركيف

جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل، قال مسئول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية، إن روسيا أطلقت أكثر من 400 صاروخ منذ بدء العمليات العسكرية بـ أوكرانيا وحتى اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المسؤول الدفاعى الأمريكى، الذى لم تُشرْ إلى اسمه قوله إن الأوكرانيين لا يزالون يملكون أنظمة دفاع صاروخى جوى "سليمة" وقابلة للعمل.

وأضاف المسؤول الأمريكى أنه بينما لم تحقق روسيا حتى الآن التفوق الجوى فإن هناك مناطق يسيطرون فيها أكثر من غيرهم.

