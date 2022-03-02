الكرملين: من المبكر الحديث عن لقاء بين بوتين وزيلينسكى

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن الكرملين يرى أنه من السابق لأوانه افتراض إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأوكرانى فلوديمير زيلنيسكى كنتيجة للمفاوضات التى تعقد فى بيلاروسيا.





وقال بيسكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، تعليقا على تصريحات للرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بشأن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسى والأوكرانى ، "لايزال من المبكر استخلاص مثل هذه الاستنتاجات". يُذكر أن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن فى وقت سابق أن المفاوضات الروسية الأوكرانية قد تؤدى إلى لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلنيسكى.

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