مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى : العقوبات ضد بوتن لن تحقق هدفها

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أضاف "تشيجوف": "هذا أمر غير مسبوق وغير منطقى ويصعب تفسيره، إذا كان الغرض من هذه العقوبات هو التأثير على سياسة الدولة الروسية ومصالح الرئيس الروسى، فهذا غير منطقى، لأن هذه الأهداف لن تتحقق بمثل هذه العقوبات الرمزية".
وفى وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبى وبريطانيا عن فرض عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغى لافروف على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
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