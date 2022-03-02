أمريكا: روسيا أطلقت أكثر من 400 صاروخ منذ بدء العمليات العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم عن المسئول الدفاعى الأمريكى، الذى لم تُشرْ إلى اسمه، قوله إن الأوكرانيين لا يزالون يملكون أنظمة دفاع صاروخى جوى "سليمة" وقابلة للعمل.

وأضاف المسئول الأمريكى أنه بينما لم تحقق روسيا حتى الآن التفوق الجوى فإن هناك مناطق يسيطرون فيها أكثر من غيرهم.