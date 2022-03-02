جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم عن المسئول الدفاعى الأمريكى، الذى لم تُشرْ إلى اسمه، قوله إن الأوكرانيين لا يزالون يملكون أنظمة دفاع صاروخى جوى "سليمة" وقابلة للعمل.
وأضاف المسئول الأمريكى أنه بينما لم تحقق روسيا حتى الآن التفوق الجوى فإن هناك مناطق يسيطرون فيها أكثر من غيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: روسيا أطلقت أكثر من 400 صاروخ منذ بدء العمليات العسكرية بأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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