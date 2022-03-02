واشنطن تطرد "عميلا استخباراتيا" روسيا يعمل بالأمم المتحدة

وقال متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن واشنطن "باشرت إجراءات المطالبة بترحيل عميل استخبارات روسي يعمل لدى الأمم المتحدة، استغل الامتيازات الممنوحة له على صعيد الإقامة في الولايات المتحدة"، وذلك بعد أيام على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تسلّم الطلب الأميركي، لكنّه رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي، رافضا كذلك تحديد جنس الشخص المطلوب ترحيله أو ما إذا عمل في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مانهاتن.

وقال المتحدث: "حرصا على خصوصية الفرد المعني وحساسية المسألة، لن أدلي بأي تعليق إضافي"، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذا الشخص هو "موظف في أمانة" الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد قرّرت، الإثنين، طرد 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة متّهمة إياهم بالتجسس، على أن يغادروا البلاد بحلول السابع من مارس.

وندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، ليلة الثلاثاء، في بيان نشره على فيسبوك، بـ"نهج عدائي" أميركي ضد روسيا، مبديا "خيبة أمل كبيرة" إزاء ممارسات الإدارة الأميركية و"رفضا مطلقا" لها.