استعلم عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورسالة القبول مؤهل أم غير مؤهل وإعادة تسجيل الغير مؤهل sbis.hrsd.gov.sa

نقدم لكم طريقة الاستعلام والحصول على رسالة القبول في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة الضمان الاجتماعي للفئات المجتمعية التي ليس لديها أي دخل شهري ثابت، حيث تعتبر هذه الخدمة هي توفير راتب أو معاش شهري لفئات معينة وهي الكبار في السن أو الأشخاص التي لم يعد في مقدورها العمل والحصول على الدخل بسبب ظروف صحية معينة.

شروط القبول والاستحقاق في خدمة الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣

يجب أن يكون المواطن الذي يرغب في راتب المعاش سعودي الجنسية أصلًا ومنشئًا.

كما أنه يجب ألا يتعدى دخل العائل للأسرة الطالب لراتب المعاش عن 11 ألف ريال سعودي ودخل كل فرد من أفراد أسرته لا يتعدى 550 ريال سعودي.

التعهد بالالتزام وقبول جميع شروط وزارة الموارد البشرية السعودية من التعليم والرعاية الصحية لأبناء الأسرة.

كما أنه يشترط الالتزام بالبرامج الخاصة بالتوظيف للأشخاص القادرة من أبناء الأسرة.

لا يجب امتلاك المتقدم على الراتب أن يكون مالكًا لأي عقار أو أرضي سكنية خاصة به.

كيف يتم التعامل في حالة رفض طلب الضمان الاجتماعي؟

قم بقراءة الرسالة بالتفصيل حتى تفهم السبب الذي تم رفضك من أجله.

تأكد من أن كل الشروط المعلنة والتي قمنا بتوضيحها متوفرة بك وبأسرتك وبأن كل البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة تمامًا.

بعد ذلك قم بمطابقة معلوماتك على منصة أبشر مع معلوماتك على موقع الوزارة.

بعد أن تتأكد من كل ذلك قم بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي وأعد التسجيل مرة أخرى وتأكد من عدم كتابة ما تسبب لك في الرفض من قبل.

وأعد التسجيل مرة أخرى وتأكد من عدم كتابة ما تسبب لك في الرفض من قبل. املأ جميع البيانات المطلوبة منك مع عدم ترك أي خانة فارغة.

التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي المطور