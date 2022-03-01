نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل نقاط الراجحي من برنامج مكافأة وكيفية الاستفادة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستفادة من نقاط الراجحي، خدمة نقاط الراجحي هي خدمة مقدمة للعملاء بعد كل عملية شراء من خلال بطاقة الراجحي الائتمانية وهي ضمن خدمات مختلفة أخرى تقدم لهم ضمن برنامج مكافأة من الراجحي، ولهذا يرغب عملاء الراجحي في معرفة قيمة نقاط الراجحي التي يتم الحصول عليها من قبل التعاملات البنكية.

قيمة نقاط الراجحي بالريال السعودي

يوفر مصرف الراجحي للعملاء قيمة من النقاط بعد كل عملية شراء أو بيع تتم من خلال بطاقة الراجحي وكل خمس نقاط يتم تقديرها بريال سعودي واحدة بشكل عام ولكن تختلف قيمة النقاط حسب نوع بطاقة الراجحي الائتمانية حسب الجدول:

كيفية الاستفادة من نقاط الراجحي

الاستفادة من النقاط التي يوفرها الراجحي للعملاء تتم بعد عملية استبدال نقاط الراجحي إذ أنها تستبدل إلى ثلاث خدمات متنوعة لكي يستفيد منها العميل وهم:

التبرع فيتم تحويل قيمة النقاط إلى مال للتبرع إلى جمعيات خيرية محددة. السفر حيث يمكن للعميل حجز برامج السفر بما في ذلك التذاكر أو أسعار الفنادق بالنقاط. شراء أي منتجات يرغب بها العميل.

خطوات استبدال نقاط الراجحي

ولكي يتمكن العميل من استبدال النقاط بواحدة من الخدمات السابقة عليه بتنفيذ الخطوات القادمة كالآتي:

تتم تلك العملية من الموقع الرسمي للراجحي ومن ثم البحث عن خدمة استبدال نقاط مكافأة. قبل البدء في استخدام الخدمة يتطلب الموقع من العميل أن يسجل بالحساب الخاص به في الموقع. وبعد وضع رمز التفعيل في حقله المخصص يتم تسجيل الدخول. ومن ثم يقوم الموقع بنقل العميل إلى الصفحة المخصصة لتحويل النقاط لكي يقوم بوضع البيانات الخاصة به. وهنا يجب أن يقوم العميل بتحديد الخدمة المراد تحويل النقاط إليها سواء كانت التبرع أو الشراء أو السفر.

طريقة الاستعلام عن نقاط الراجحي

ومن أجل التعرف على قيمة النقاط التي يملكها العميل في البرنامج فمن خلال الخطوات: