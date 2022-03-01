نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تصوير الشاشة تطبيق توكلنا 1443 رابط tawakkalna الجديد بعد التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن طريقة تصوير شاشة توكلنا يريد معرفتها جميع الأشخاص المستخدمين للتطبيق، وهذا حيث يواجه البعض مشكلة في تصوير الشاشة، نظراً لأنه أحد التطبيقات التي توفر حماية من لقطات الشاشة أو تصويرها، بسبب حرصه على حماية وحفظ البيانات المتعلقة بالعملاء والمستخدمين، لذلك يوفر ذلك النظام لحماية البيانات، ولكن هناك من وضح أنه يمكن تصوير الشاشة من خلال تحديث التطبيق وعدة خطوات أخرى نعرضها ونوفرها في مقالنا.

طريقة تصوير شاشة توكلنا tawakkalna

لقد قام الموقع الرسمي الخاص بتوكلنا على تويتر داخل المملكة العربية بالإعلان والتصريح عن عدم إمكانية أخذ لقطات شاشة لأجهزة الأندرويد أو تصوير الحالة الصحية الخاصة بالعميل، وهذا لرغبتهم في الحفاظ على البيانات والمعلومات بشكل سريع، ولكن في المقابل هناك بعض المستخدمين وضحوا بإمكانية الحصول على لقطة شاشة من التطبيق بالرغم من ذلك، وهذا عبر التالي:

تحديث تطبيق توكلنا للأندرويد عبر بلاي ستور أو آب ستور بالنسبة إلى الآيفون.

تسجيل دخول لتطبيق معلومات الحساب.

النقر على الهوم مع قفل الشاشة من أجل تصويرها.

تحفظ اللقطة في مدير الملفات والاستوديو.

تصوير الشاشة تطبيق توكلنا الاندرويد

يمكن أن يواجه بعض العملاء مشكلة في عدم إمكانية الحصول على لقطة شاشة لتطبيق توكلنا، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال التالي:

تنزيل تطبيق fooview للأندرويد.

فتح التطبيق.

إعطاء الإذن وظهور فوق التطبيقات الثانية والأخرى.

منح التطبيق إذن من أجل الوصول للوسائط والملفات والصور على الجوال وكذلك السماح له بعرض النوافذ المنبثقة.

تنشيط العرض في شاشة القفل.

تمكين الخواص الخاصة بالتطبيق.

الذهاب إلى تطبيق توكلنا وهذا بعد ضبط الإعدادات على تصوير الشاشة المحمية.

يظهر التطبيق كدائرة ملونة بيسار الشاشة.

النقر على التطبيق.

اختيار علامة المقص.

تحديد تصوير الشاشة كاملة.

هكذا تحفظ الصورة بالاستوديو ومدير الملفات.

مشكلة تصوير الشاشة في توكلنا

توجد بعض الأسباب التي أدت إلى عدم إمكانية تصوير الشاشة في توكلنا، خصوصاً لدى الهواتف الأندرويد، وهي كالتالي:

عدم تحديث التطبيق.

إصدار الجوال قديم أقل من أندرويد 6.

الإصدار الخاص بنظام آيفون أقل من ios 10.

تطبيق توكلنا الجديد

لقد قامت المملكة بإطلاق تطبيق توكلنا لأنها تحرص على السلامة العامة والكثير من الأمور الأخرى التي تتم من خلال التطبيق التالي: