نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن استعلام الدعم التكميلي 2022 تكافل 3 أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي 3-1 صندوق المعونة الوطنية الدعم النقدي الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام الدعم التكميلي 2022 ، ما زلنا نتابع معكم أدق الأخبار والتفاصيل حول إعلان أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي صندوق المعونة الوطنية 2022 الأردن ، حيث أكدت مصادر مطلعة وقريبة أن الجميع الآن يُمكنه الدخول عبر رابط موقع صندوق المعونة الوطنية والاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 في الأردن ، وسوف نرفق لكم أدناه الرابط الخاص بالإطلاع ومعرفة أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي 2022 ، أو أسماء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ٢٠٢٢.

استعلام الدعم التكميلي

رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022 ، أوضح معالي السيد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة أن المملكة الأردنية على وشك توقيع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي. وذلك بهدف تمويل عدد من المشاريع التي لها أولوية عند الحكومة الأردنية بقيمة مليار دولار أمريكي ، وذلك من أجل تمويل صندوق المعونة الوطنية.

وإليكم فيديو يوضح كافة التفاصيل التي تخص رابط الدعم التكميلي الدفعة الثالثة 2022 ، حسب ما جاء من أخبار عبر صحفية رؤيا الإخبارية.

وفي ذات السياق، أعلن صندوق المعونة الوطنية عن بدء صرف الدعم التكميلي 2022 في الأردن لجميع الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية تكافل 3 والدعم التكميلي تكافل 1 لنحو 96 ألف أسرة من المستفيدين من الدعم التكميلي في الأردن ليصل إجمالي المبلغ المودع في حسابات المستفيدين حتى الآن إجمالي 19.5 مليون دينار.

استعلام الدعم التكميلي تكافل 3

قالت مصادر مطلعة أنه أتم تفعيل رابط الدعم التكميلي 3 الدفعة الثالثة 2022 ، حيث يُمكن لجميع المستفيدين الآن الدخول عبر رابط موقع صندوق المعونة الوطنية والاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي 3 الدفعة الثالثة 2022 ، وذلك تزامناً مع إعلان وزارة التنمية الأردنية عن بدء صرف الدعم التكميلي 3 المعونات المالية الشهرية المؤقت ضمن برنامج صندوق المعونة الوطنية الأردني.

وجدير بالذكر أن صندوق المعونة الوطنية قد أوضح خلال بيان رسمي بضم كافة الأسر المستفيدين من برنامج تكافل 3 الذين تم تأخير صرف المعونة الخاصة بهم عن شهر أيلول وآب الماضيين، والمستفيدين من برنامج تكافل 3 عن شهر تموز وآب وأيلول، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص هذا الشان من خلال تقارير متتالية.

الدعم التكميلي 3-1

يزداد البحث خلال الفترة الحالية عن رابط استعلام الدعم التكميلي تكافل 3 ، وذلك تزامناً مع بيان صندوق المعونة الوطنية إتاحة رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي 3-1 ، كما أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح ألصوالحه أن منصة صندوق المعونة الوطنية ما زالت تستقبل طلبات التقديم على تكافل 3 عمال المياومة والأسر المتعففة وذلك بهدف الحصول على الدعم المادي المقدم من صندوق المعونة الوطنية، كما أشار أن جميع من تقدموا يُمكنهم الآن الاستعلام عن الدعم التكميلي وذلك عن طريق تسجيل الدخول عبر موقع صندوق المعونة الوطنية والإطلاع على أسماء المستفيدين من تكافل 3.

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استعلام الدعم التكميلي 2022 الآن

من خلال متابعتنا المستمرة لرصد جميع الأخبار والتفاصيل بخصوص الاستعلام عن الدعم التكميلي ، إتاحة الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد إلكترونياً ، وبتاريخ اليوم الثلاثاء 1-3-2022 ، أوضح المدير العام لصندوق المعونة الوطنية ، برق الضمور ، والأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، أن جميع الأسر التي تقدمت بطلبات الحصول على الدعم التكميلي – الدعم النقدي الموحد تكافل ، يُمكنهم الاستعلام عن حالة طلب الدعم التكميلي النقدي الموحد إلكترونياً، وذلك اعتباراً من ساعته وتاريخه.

كما أشار برق الضمور ، أنه تم العمل بالفعل على دراس تقديم طلبات التظلم من استحقاق الدعم التكميلي تكافل ، وذلك بعد إجراء عملية تقديم طلب الحصول على الدعم النقدي الموحد ، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ، كما سيتم توضيح سبب رفض الطلب.