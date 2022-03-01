رئيس أوكرانيا يدعو روسيا لوقف قصف المدن الأوكرانية قبل بدء أى محادثات

جدة - نرمين السيد - وحث زيلينسكى - فى حديثه بمقابلة فى مجمع حكومى شديد الحراسة ، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية - أعضاء حلف شمال الأطلسى "الناتو" على فرض منطقة حظر جوى لوقف الطيران العسكرى الروسى قائلاً : "إنها خطوة استباقية وليس الغرض منها دخول التحالف فى حرب مع روسيا".
وشدد الرئيس الأوكرانى على أن بلاده ستطالب بضمانات أمنية ملزمة قانوناً إذا أغلق "الناتو" الباب أمام احتمالات عضوية كييف.
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