عاجل- بوتين يوافق على إجراءات اقتصادية قاسية لتحدى العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع مرسوما، اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات اقتصادية مؤقتة إضافية لضمان الاستقرار المالى فى روسيا.





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