نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة البطالة بالجزائر مع توضيح خطوات ورابط التسجيل 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة البطالة بالجزائر و التي قد أعلنت عنها الوكالة الوطنية للتشغيل هى بمثابة إعانة مالية للشباب للعاطلين عن العمل لتلبية احتياجاتهم، وتهدف هذه المنحة إلى زيادة الإنفاق مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك و أيضاً زيادة الإنتاج بالإضافة إلى إعادة النشاط الاقتصادي خاصة بعد الركود الذي أصاب هذا القطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، و التخفيف من مشكلة البطالة التى أصابت المجتمع،

شروط التسجيل للحصول على منحة البطالة بالجزائر 1443ه‍

أعلنت الحكومة الجزائرية عند بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على منحة البطالة بالجزائر وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم لطلب الإعانة جزائري الجنسية.

لابد أن ينطبق على المتقدم لطلب الإعانة جميع الشروط المطلوبة بالنسبة للحالة الإجتماعية.

لم يسبق للمتقدم التعيين بأي جهة حكومية أو خاصة داخل الجزائر و ليس لديه اي راتب من أي جهة.

لا يقل سن المتقدم عن 19 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

يمكن تقديم الدعم للمرأة المتزوجة بشرط أن لا يكون زوجها يعمل بأي جهة حكومية أو خاصة وليس لديه اي دخل شهري.

خطوات التسجيل للحصول على منحة البطالة بالجزائر 1443ه‍

بعد توافر شروط التسجيل اللازمة للحصول على الإعانة المالية التي قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالاعلان عنها للعاطلين بالجزائر، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل والحصول على المنحة:

الولوج إلى الرابط الرسمي الخاص ب منصة منحة .

. اختيار أيقونة التسجيل في منحة البطالة 2022 و الضغط عليها.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها وإرفاق جميع المستندات المطلوبة ثم الضغط على كلمة تسجيل.

يتم التواصل مع المتقدم فور الانتهاء من مراجعة جميع البيانات الخاصة به.

وكانت قيمة المبلغ المخصص لمنحة البطالة بالجزائر مبلغ 13 الف دينار جزائري، وقد أتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل الرابط الإلكتروني للتقديم على المنحة، للتيسير على المتقدمين من التسجيل الكتروني دون أي عناء أو مجهود ودون الذهاب إلى مقرات التشغيل ، ويعتبر التسجيل للحصول على هذه المنحة خطوة هامة لحصول الجهات المختصة على معلومات كافة بشأن سير سوق العمل في البلاد.