كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحجاج 2022 وشروط التقديم

طريقة التسجيل في حملات الراجحي للحجاج، إحدى الحملات التي تنظمها البنوك السعودية لمساعدة المواطنين على أداء مناسك الحج على عكس الحملات الأجنبية، وتعتبر طريقة التسجيل لحملة الراجحي للحج 2022 من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنون حيث أنها من الحملات الخاصة المتعلقة بالحج والتي تقدم خدمات للحجاج خلال موسم الحج من مواصلات وخدمات تموين وإقامة في الأماكن المقدسة في فترة الحج.سنعرف تفاصيل التسجيل في هذه الحملة في السطور القادمة.

شروط التقديم لحملة الراجحي للحج

حملة الراجحي للحج من أكثر الحملات المنتظرة في المجتمع السعودي بفضل خدماتها الرائعة التي تجعل كل تجارب الحج إيجابية للغاية وضع مصرف الراجحي معايير صارمة يجب أن يستوفيها أي شخص يرغب في التقدم لهذه الحملة بما في ذلك ما يلي:

يجب أن يكون الطالب مسجلاً للحج وليس له سجل جنائي سابق.

أن لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم قد أقام في المملكة العربية السعودية لمدة عام على الأقل.

كما يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير طبي يفيد خلوه من أي مرض أو إعاقة جسدية تمنعه ​​من أداء فريضة الحج.

كما يلزم أن تكون تأشيرة الزائر سارية المفعول.

كما يجب ألا يزيد عدد الحاضرين عن شخص واحد.

ألا يكون الطالب قد أجرى فريضة الحج أو العمرة في العام السابق.

كيفية التسجيل في حملة الراجحي حج 2022

قدمت حملة الراجحي الخيرية إرشادات حول كيفية الانضمام إلى الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي. يمكن القيام بذلك عن طريق الاتصال برقم هاتفه الفريد أو عبر مواقع الاتصال الإلكترونيةوفي هذا الصدد وضعت الهيئة المسؤولة عن حملة الراجحي الخيرية إجراءات التسجيل الخاصة بها والتي يمكن اتباعها على النحو التالي: