زيلينسكي يعلن استعداده للتفاوض مع بوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي: "من أجل المفاوضات مع روسيا نحتاج على الأقل لتلميحات بوقف كامل لإطلاق النار".

وأضاف زيلينسكي "أولا وقبل كل شيء، يجب على الأقل إعطاء بعض التلميحات بوقف كامل لإطلاق النار. لا يمكنك الجلوس إلى طاولة المفاوضات في ظل تحليق الطائرات والقصف".

وتابع: "لا معلومات دقيقة حتى الآن حول هذا اللقاء. هناك شيء واحد مفهوم، وهو أنه بنسبة 1% يمكنهم الاجتماع مرة أخرى والتحدث عن خطوات معينة إلى الأمام".