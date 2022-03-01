الصحة العالمية: مبادرتا ”100 مليون صحة والقضاء على فيروس سى” الأنجح فى...



قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، نشعر كونى من المنطقة العربية وكونى عملت بمنظمة الصحة العالمية سعيدة برؤيتكم للكفاح من أجل الصحة والصحة العامة كحق إنسانى والصحة احد أهداف التنمية المستدامة .

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير خلال كلمه لها بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى ايجى فاكس بحضور وزير التعليم العالى ووزير الزراعة ، شكرا لدعواتكم لحضورنا لنشهد تحقيق أهداف التنمية المستدامة واقعيا وفاعلية والتغطية الصحية الشاملة نعرف أن هناك انجازات كبيرة فى مصر مثل إنجاز مبادرة رئاسية تحقيق اعلى مستوى على مستوى العالم مثل مبادرة 100 مليون صحة والمبادرة الرئاسية القضاء على فيروس سى وكذلك وجود شراكة.

واستطردت: نحن نتكلم اليوم فى الحق للحصول على لقاح أمن فعال بجودة عالية ميسر للجميع وجائحة كورونا أثبتت أن هناك ظواهر غير أخلاقية حدثت وتوطين صناعة اللقاح والدواء حق أساسى وكذلك الملكية الفكرية واختيار مصر إحدى المراكز 6 تكون مركز لتصنيع اللقاح .

وتابعت نشهد يوميا هناك نجاحات على أرض ام الدنيا ودائما نرى أن أكبر دولة عربية ونشاهد كيف يمكن أن نستفيد من هذه التجربة ونقلها إلى الدول الأخرى ، وجملة الرئيس قال إن التحول من محنة إلى منحة وهذا دستور مهم للوصول إلى النجاح ونريد أن نوحد جهة واحدة لتسجيل جميع الدراسات البحثية التطبيقية والاجرائية للتعرف على الدراسات التى تجرى فى مصر.