استبعد ناصر قلاوون ، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، قدرة بريطانيا وأمريكا على طرد روسيا من مجلس الأمن، لأن هذا القرار يتطلب موافقة جميع الأعضاء، وهو ما سترفضه الصين.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ما يحدث الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية حرب إعلامية ، وجنرالات بريطانيا وأمريكا يقولون إن بوتين أعلن الحرب على أوروبا.

وتسائل ناصر قلاوون ، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، هل تستطيع بريطانيا أن تقود ألمانيا في حلف واحد، مضيفا أن هناك مشكلة في هوية حزب المحافظين البريطاني من الأزمة الأوكرانية الروسية

وأكد أن أوكرانيا كانت في مرمى النزاع بين بولندا وروسيا لأربعة قرون، ويرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا في خطر بسبب أوكرانيا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالدفاع عن مصالحها في أوروبا، والحروب تصنع أعداء وأصدقاء جدد وهو ما يحدث في الأزمة الأوكرانية الروسية.

واختتم ناصر قلاوون ، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، أن الغرب وأمريكا يفرضون حصارا تجاريا على روسيا ، ومهرجان كان ألغى مشاركة روسيا كجزء من المعاقبة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين عقبة أمام أمريكا وبريطانيا لطرد روسيا من مجلس الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.