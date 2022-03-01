موسكو: الناتو وواشنطن وراء نشر الأكاذيب عن عملية الجيش الروسي في أوكرانيا

اتهمت موسكو الولايات المتحدة وحلف الناتو بالوقوف وراء نشر معلومات كاذبة عن عملية القوات الروسية في أوكرانيا.

وذكّر دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بتورط السلطات الأمريكية في نشر الأكاذيب عن عملية الجيش الروسي.

وأشار عبر "تويتر" إلى أن نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نشر معلومات كاذبة على صفحته في المنصة نفسها، وهي عبارة عن مقطع من كلمة ألقاها مندوب أوكرانيا الدائم لدى المنظمة الدولية سيرغي كيسليتسا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين.

وكان المندوب الأوكراني تلا من منصة الجمعية ما ادعى أنه مراسلة عبر الهاتف بين جندي روسي شارك في العملية العسكرية في أوكرانيا وأمه، وكتب برايس أن كلمات "يا له من أمر أليم يا أمي!" كانت آخر كلمات كتبها هذا الجندي قبل لحظات من مقتله.

وعلق بوليانسكي على هذا المنشور قائلا: "إنها قصة مثيرة لكنها كاذبة تماما، فالجنود لا يستخدمون الهواتف أثناء القتال ولا يحملون معهم جوازات سفر، على خلاف ما يرد في أنباء كاذبة أخرى تنشر مزاعم مضللة حول عسكريين روس قتلى أو أسرى".

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات لقناة "روسيا 24": "هناك سيل هائل من الأنباء الكاذبة يملأ حاليا مجالنا الإعلامي. بل وأود أن أقول إن هناك أجهزة استخباراتية حقيقية وليست وهمية تقف وراء كل ذلك.. إنها مواجهة جبارة تدار من بروكسل بالتأكيد، ولا شك أن البنية التحتية للناتو تم تفعيلها لهذا الغرض".

وفي وقت سابق من اليوم قال فاسيلي بيسكاريوف، رئيس لجنة الأمن بمجلس النواب (الدوما) الروسي إن إعداد مشروع قانون يجرم نشر أنباء كاذبة عن أنشطة القوات المسلحة الروسية دخل مرحلته الختامية وسيطرح لنظر النواب قريبا. وبحسب مشروع القانون، يواجه شخص ارتكب الجريمة المذكورة عقوبة سجن تصل مدتها إلى 15 سنة.