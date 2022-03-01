البيت الأبيض يرفض كشف فحوى محادثات محمد بن سلمان وماكرون

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الخوض في "تفاصيل" المحادثات الهاتفية التي جرت مؤخرا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت: "دون أي خوض في التفاصيل لأن الأمر لن يكون بناء لأهدافنا الشاملة... لقد تواصلنا... أعتقد أنكم تتذكرون أن بريت ماكغورك (منسق الإدارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وآموس هوكستين (المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة) زارا المنطقة قبل أسابيع لمباحثات مع السعوديين وآخرين حول مواضيع عدة بما فيها الحرب في اليمن والحاجة لمواجهة أي تداعيات على الأسواق العالمية وأسواق النفط التي نتوقعها نتيجة لغزو الرئيس /الروسي فلاديمير/ بوتين".

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