أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي: "من السابق لأوانه التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات الآن".
وكشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا في حال إحراز تقدم في المفاوضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.