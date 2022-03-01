النمسا: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيل الآن

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر استحالة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الراهنة.
وقال: "يمكنني أن أفهم رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العاطفية ومطالبه، لكن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليست الوسيلة الصحيحة لتحقيق ما نصبوا إليه الآن".
وأضاف: "الأمر يعني تحقيق للتضامن والشراكة مع أوكرانيا بأكثر الطرق تعقيدا وغير بيروقراطية".
وتابع: "مفاوضات الانضمام عملية طويلة ومعقدة إلى ما لا نهاية، والعديد من البلدان تخوضها الآن وعلى سبيل المثال، دول غرب البلقان".
وشدد على أن "موقف النمسا يكمن في أن مسألة الدخول المحتمل معقدة للغاية، فنحن 27 دولة مشاركة، وستكون هناك وجهات نظر مختلفة".
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