www.pmhi.com رابط وشروط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 للشباب في ليبيا مصرف الادخار والاستثمار العقاري

رابط وشروط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 للشباب في ليبيا 2022 شهدت الساعات الأخيرة اعلان حكومة الوحدة الوطنية الليبية رسميا بداية التسجيل في منظومة القروض السكنية الخاصة بالشباب في جميع انحاء ليبيا هذا العام 2022، وذلك في اطار المبادرة الهامة التي تهدف الى تلبية احتياجات الشباب من ذوي الدخل المحدود في جميع انحاء ليبيا في اطار الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وانتشار البطالة بين الشباب، حيث تم تفعيل الرابط الالكتروني الذي يتم من خلاله التسجيل للحصول على الدعم، التسجيل www.pmhi.ly في منظومة القروض السكنية 2022 وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022.

رابط وشروط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 للشباب في ليبيا 2022

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية وقد انطلقت عملية التسجيل منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022 بداية من يوم الاحد الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير، ومن المقرر ان يتم التقديم الكترونيا من خلال الموقع المعلن رسميا من جانب الحكومة الليبية، رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية وذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لاستحقاق الحصول على القروض السكنية، وقد اشارت بعض المصادر بأن الأولوية في قبول الأشخاص المسجلين عبر الموقع تكون بالاستحقاق ومدى توافر الشروط ومستوى الدخل الخاص بالمتقدم، ولا تتوقف عملية القبول على التسجيل اولا عبر الموقع، وقد اشارت الحكومة الليبية أنه من الضروري ان يكون المتقدم ليبي الجنسية من مستحقي الدعم من أصحاب الدخل المحدود ويمكنك معرفة استخراج الرقم الوطني ليبيا 2022 وكيفية ربطه مع رقم المواطن على الموقع الرسمي nid.gov.ly وتطبيق رقمك الوطني.

شروط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا

و من أهم الشروط التي حددتها الحكومة الليبية ما يلي،

التسجيل يكون فقط من خلال عبر رابط منظومة القروض السكنية pmhi ly.

ان يكون المتقدم ليبي الجنسية ومن المقيمين فى الجهورية وقت التقديم

ان يقوم المتقدم بتقديم كافه الاوراق المطلوبة كما فى الصورة

خطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب 2022

وقد سهلت الحكومة الليبية والجهات المختصة عملية التسجيل في منظومة القروض السكنية الخاصة بالشباب في ليبيا 2022، وذلك من خلال اجراء التسجيل الكترونيا بناء على اتباع مجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي.