طريقة شحن شدات ببجى بطريقة رسمية عن طريق الأيدي.. احصل على آلاف الشدات

شحن ببجى بالطريقة الرسمية، تعد لعبة ببجى من أشهر الألعاب التي نالت إعجاب الكثير من المستخدمين حول العالم وحققت أرقاما قياسية فى عدد مرات التحميل، والذي يميز لعبة ببجى أنه يمكنك مشاركة اللعب مع العديد من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم وتكوين صداقات معهم، إلى جانب أنها تحتوى على أجواء قتالية أشبه للواقع بشكل كبير بكل ما فيها من أسلحة وذخائر وثكنات وملابس وشخصيات مختلفة، ولا يخفى على أحد أنه من أجل الاستمتاع بكافة هذه الأدوات المتاحة باللعبة والانتصار فى المعركة فلابد من حصولك على المزيد من الشدات والذي يتطلب شرائها دفع بعض المال ولكن قد لا يعلم الكثير ما هى الطرق المضمونة التي يمكن من خلالها شراء شدات ببجى والتي تضمن لك تحويل الشدات فور الدفع دون التخوف من التعرض للنصب، لذلك سنتعرف على الطريقة الرسمية والموثوقة لشحن شدات ببجى موبايل.

طريقة شحن شدات ببجى بطريقة رسمية عن طريق الأيدي

أتاحت شركة ببجى المالكة للعبة أحد المواقع المعتمدة لبيع شدات ببجى عن طريق Id لجميع المواسم لكى يقوم اللاعبين بشحن الشدات من خلالها بطريقة رسمية وموثوقة وهو موقع Pubg Midasbuy والذي يعتمد عليه الكثير من المستخدمين فى الوطن العربي لشحن الشدات، ورغم أنها طريقة مدفوعة وغير مجانية لكن الموقع يقدم أسعار مناسبة جدا وعروض كثيرة فى كل مرة تقوم بها فى الشحن حيث قد يرسل لك عدد من الشدات المجانية يصل إلى نصف العدد الذي قمت بشحنه، ويوفر الموقع إمكانية شحن الشدات إما عن طريق رصيد الهاتف أو البطاقة البنكية أو بعض الطرق الأخرى المتاحة فى بلدك.

خطوات شحن شدات ببجى عبر موقع Pubg Midasbuy

عليك اتباع الخطوات التالية من أجل شحن شدات ببجى عن طريق الأيدي واختيار طريقة الدفع التي تناسبك.