شروط تمويل التورق من شركة اليسر التمويلية السعودية

تقدم اليسر شروط تمويل التورق الشخصي لمنتجات إدارة الثروات بقيمة 300،000 ريال سعودي مع الضامن و 100،000 ريال سعودي بدون كفيل بهوامش ربح تنافسية وأقساط شهرية ومدة سداد لعدة أشهر أو حوالي 5 سنوات وهي واحدة من أهم أربع شركات في المملكة تقدم التمويل والمنتجات الغير مضمونة للأفراد والشركات والمؤسسات، مع شروط سهلة للمنتج التي يجب على المواطنين والمقيمين الامتثال لها.

شروط تمويل التورق من اليسر التمويلية

يجب أن يدفع للسعوديين 5000 ريال سعودي على الأقل شهريا

يجب أن يحصل المقيمون الذين يرغبون في الحصول على تمويل شخصي على راتب شهري إجمالي قدره 6.000 ريال سعودي

على راتب شهري إجمالي قدره 6.000 ريال سعودي يجب أن يكون عمر المستفيد من المنتج بين 21 و 60 عامًا

يمكن للمتقاعدين الحصول على منتجات التمويل الشخصي قبل بلوغهم سن السبعين

تحتاج الشركات إلى قدر معين من العمل ، حيث يجب أن يستمر السعوديون ثلاثة أشهر والمقيمين ستة أشهر

التمويل متاح لكل من المقيمين والسعوديين.

آلية الحصول على تمويل شركة اليسر

يمكنك تطبيق وتقديم البيانات الشخصية والمالية لعميلك من خلال رابط بوابة اليسر على الإنترنت ، بما في ذلك ما يلي:

اكتب اسمك ورقم هاتفك ورقم الهاتف الأرضي إن وجد بعد فتح صفخة التقديم على تمويل شركة اليسر

قم بتضمين البريد الإلكتروني وأفضل طريقة للتواصل

اختر الوقت المناسب للاتصال

تحديد الجنسية وتعبئة رقم قيد الأسرة أو بطاقة الهوية الشخصية

اكتب تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية

اكتب تاريخ الميلاد وعدد أفراد عائلة المستفيد من التمويل

ثم املأ المعلومات المتبقية مثل الحالة الاجتماعية ، ونوع السكن وسعره ، والمدينة ، وقطاع العمل ، ووجهة العمل ، والوظيفة ، وسنوات التوظيف ، بالإضافة إلى الراتب والالتزامات المالية الشهرية

بعد استكمال جميع الحقول ، انقر فوق إرسال الطلب بعد إدخال الرمز في الحقول المطلوبة.

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