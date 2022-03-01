نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz 2022، هو محل بحث الجزائريين الراغبين بـ التسجيل في منحة البطالة 2022. وقد جاءت هذه الأخيرة ضمن قانون المالية الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي يقضي بمنح رابت شهري لكل الشباب البطالين طالبي العمل للمرة الأولى، وقيمته تقدر بثلاثة عشر ألف دينار جزائري، يعادله بالأورو اثنان وثمانون أورو، وهو مبلغ كاف إلى حد ما باعتباره أقرب إلى الحد الأدنى من الأجور في الجزائر. وهذه الخطوة من شأنها أن تساهم في التقليل من نسب البطالة في الجزائر، لهذا أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل موقع منحة البطالة وهو يتيح لهم التقديم من أجل الاستفادة من منحة البطالة 2022، وكذلك القيام بحجز موعد مناسب لدولهم اليومي لإجراء المقابلة، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن موقع التسجيل في منحة البطالة، تابعوا معنا.

موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz 2022

من الأمور التي تشغل أذهان الجزائريين موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz 2022. وهو البوابة الوحيدة التي تم تخصيها من أجل التسجيل في منحة البطالة 2022. ويمكن لكل المواطنين البطالين أن يقوموا بحجز الموعد الخاص بالمقابلة الشخصية عبر موقع منحة البطالة. مع العلم بأنّ التقديم متاح لكل طالبي الشغل الذين قاموا بالتسجيل في مصالحها من قبل بمحل إقامتهم.

بالإضافة إلى ما سبق، تعتبر هذه المرة الأولى في الجزائر والعالم العربي ككل التي تخصص فيها منحة للشباب العاطلين عن العمل. مع العلم بأنّ الجهة المسؤولة عنها سترافق كل الشباب الذين لا عمل لهم إلى أن يعثروا على عمل. أو توفر لهم هي منصب شغل يلائم المؤهلات العلمية والمعرفية التي يتمتعون بها، مع العلم بأنّ التقديم يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى رابط منحة البطالة من خلال الإنترنت.

يطالع كل الشروط والضوابط المتعلقة بالمنحة، ثم ينقر على زر تسجيل.

يدرج رقم بطاقة طالب العمل ورقم بطاقة الهوية الوطنية، يضغط على زر وينتظر، إن رفض طلبه سيظهر له سبب الرفض. في حال القبول ينتقل إلى مرحلة أخرى.

يطالع كل الشروط والضوابط المتعلقة بالمنحة، ثم ينقر على زر تسجيل. يدرج رقم بطاقة طالب العمل ورقم بطاقة الهوية الوطنية، يضغط على زر وينتظر، إن رفض طلبه سيظهر له سبب الرفض. في حال القبول ينتقل إلى مرحلة أخرى. يكتب كل من الاسم واللقب والحساب البريدي في الأماكن المخصصة لها، يعين تاريخ المقابلة المناسب له. ثم يحمّل الوصل الخاص بالمقابلة والتعهد ويقوم بطباعتهما معا ويحتفظ بهما لحين موعد المقابلة مع المستشار.

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022

لقد تم تحديد مجموعة من الشروط التي بموجبها يمكن الاستفادة من منحة البطالة 2022. ولعل أهم شرط يجب أن لا يغفل عنه جميع الراغبين في التقديم هو الجنسية الجزائرية. مع ضرورة الإقامة الدائمة في الأراضي الجزائرية، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المنحة موجهة كل الأشخاص طالبي العمل للمرة الأولى الذين لم يعملوا من قبل، ومن أبرز الشروط الهامة نذكر لكم ما يلي:

أن لا يكون السن أقل من تسعة عشر ولا أكثر من أربعين عام.

يجب أن يكون كل المتقدمين مسجلين لدى الوكالة الوطنية المحلية للتشغيل، وأن يكونوا بصفة طالبي العمل للمرة الأولى.

كما لا يجب أن يرفض المتقدم أكثر من عرض عمل من بين العروض التي تقدمها الوكالة لكل المستفيدين.

أيضا لا يجب أن يكون المستفيد قد عمل ضمن عقود ما قبل التشغيل، أو سبق واستفاد من قرض مادي.

علاوة على ذلك، فكل شاب متقدم للاستفادة يجب أن يثبت الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، إما أن يكون قد اجتازها أو يحضر ورقة إعفاء.

كذلك لا يجب أن يكون زوج المرأة موظف، وأيضا كل رجل متقدم لا يجب أن تكون زوجته عاملة.

سيتم منح فرصة لكل الأشخاص الذين كانوا محبوسين للتقديم لها في حال توفرت فيهم الشروط.

كما يجب أن يجدد المستفيد المنحة عبر الوكالة، ولا تقبل طلبات الجامعيين الذين ما زالوا يدرسون وأيضا من هم في إطار التكوين المهني.

إلى هنا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz 2022. وهو محل بحث المواطنين الجزائريين باعتباره موقع منحة البطالة الوحيد الذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل في خدمة الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة 2022. ثم عرضنا لكم شروط منحة البطالة في الجزائر 2022، نرجوا أن نكون قد أفدناكم.