نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz inscription الوكالة الوطنية للتشغيل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz inscription، أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال موقع منحة البطالة 2022. وقد أصبح في متناول جميع المواطنين الجزائريين الذين يريدون أن يستفيدوا من منحة البطالة 2022، وأعلن عنها منذ أيام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أن ينطلق تطبيقها فعليا، فتمّ فتح منصة إلكترونية من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر anem.dz، وهي البوابة التي من شأنها تسهيل الأمور على كل المواطنين الجزائريين طالبي العمل لأول مرة ممن يرغبون في الحصول على إعانة مادية تضمن لهم توفير لقمة العيش، كما أكد الرئيس بأن قيمة هذه المنحة تقارب الحد الأدنى لأجور العمّال في الجزائر، وسيصرف في حسابات كل المستفيدين بداية من شهر مارس المقبل راتب قيمته 13 ألف دينار جزائري، وسنتحدث أكثر من خلال مقالنا هذا عن تفاصيل رابط منحة البطالة.

التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz inscription

من بين أكثر العبارات بحثا من طرف الجزائريين التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz inscription. وهي المنصة الإلكترونية التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل استقبال طلبات التسجيل في منحة البطالة 2022. هذا وقد تمّ تصميمها بواجهة بسيطة تمكن الراغبين في التقديم من التعرف على أهم المعلومات بخصوص منحة البطالة 2022. وكذلك يمكنهم أن يعرفوا من خلالها شروط منحة البطالة.

علاوة على ذلك، فإنّ موقع منحة البطالة 2022 هو الوسيلة التي تمكن كل طالبي العمل لأول مرة المسجلين في الوكالة من حجز موعد مسبق مع مستشار الوكالة، كما يمكنهم طباعة الوصل الخاص بالموعد والتعهد من أجل إتمام عملية التسجيل يوم الحضور. مع العلم بأنّ الحضور إلى المقابلة إجباري، ولا يمكن للبطالين في الجزائر أن يستفيدوا دون ذلك، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة نذكرها لكم هي أن الولوج إلى رابط منصة منحة البطالة 2022.

يجب أن يطّلع على كل المعلومات والشروط من الموقع، ثم يضغط على زر التسجيل ليوم بالتقديم.

في حال تم رفض طلبك أيها المتقدم، سيظهر لك سبب الرفض، والذي يمكنك حلّه حسب نوع المشكلة. وإن تم قبول ملفك بعد التحقق ستنتقل إلى مرحلة أخرى.

اكتب المعلومات الشخصية، ثم قم بحجز موعد المقابلة المناسب لك مع المستشار في الوكالة المحلية.

في الأخير حمّل وصل الموعد والتعهد وقم بطباعتهما من أجل إرفاقهما معك يوم المقابلة.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

يستعلم المواطنون الجزائريون عن شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022.ومن دون توفرها لا يمكن أن يصرف لهم راتب المنحة الشهري، وغالبا ما يتم رفض طلبات الأشخاص الذين سبق لهم العمل. لأنها ومنذ بداية الإعلان عنها تمّ تخصيصها لطالبي العمل لأول مرة، كما أنها مخصصة للمواطنين الجزائريين فقط دون غيرهم ممن يثبتون حصولهم على الجنسية، ومن أهم الشروط الواردة في المنصة هي:

يجب أن يكون سنّ الراغبين في التسجيل ما بين تسعة عشر سنة إلى أربعين.

عدم رفض أكثر من عرضين عمل من الوكالة الوطنية للتشغيل.

ألا يكون المتقدم منتسبا للضمان الاجتماعي، أو سبق له واستفاد من قرض أو عمل في عقود ما قبل التشغيل.

لا يجب أن يكون زوج المتقدمة موظف، لذلك يجب أن تقدم وثيقة تثبت عدم عمل الزوج.

ترفض طلبات كل الطلاب الجامعيين وكذلك طلاب التكوين المهني الذين لم ينهوا دراستهم بعد.

يجب أن يثبت الشباب الجزائريون وضعية الخدمة الوطنية، إما بإحضار وثيقة تثبت الأداء أو الإعفاء.

مشاكل تواجه المسجلين في منصة منحة البطالة

لم يتمكن العديد من الشباب الجزائريين من تقديم طلباتهم بسبب بعض المشاكل، منها مشاكل تقنية وأخرى يجب تسويتها من طرف المتقدم. في حال ظهرت عبارة حدث خذأ يجب أن يكرر المتقدم محاولاته حتى يتم التحقق من أرقامه. أما في حال تم الرفض بسبب كونه ما زال طالب جامعي أو سبق له العمل من قبل عليه أن يلغي انتسابه من صندوق الضمان الاجتماعي، ويثبت تاريخ خروجه من الجامعة.

ملف التسجيل في منحة البطالة 2022

بعد أن يقوم المتقدم باجتياز مرحلتي التسجيل الأوليتين سيتمكن من التعرف على وثائق منحة البطالة 2022 التي يجب أن يرفقها معه يوم المقابلة. وهي صك بريدي مشطوب، وصل الموعد، وثيقة التعهد المستخرجة من المنصة، شهادة عائلية في حال كان متزوجا. أيضا وثيقة تثبت وضعية الشاب اتجاه الخدمة الوطنية، وكذلك تصريح شرفي، وبطاقة التعريف الوطنية.

موعد صرف منحة البطالة 2022

بعد أن تتم دراسة الملفات الخاصة بالمتقدمين عبر رابط منحة البطالة 2022، سيتم صرف منحة البطالة في حسابات المستفيدين بداية من تاريخ 28 مارس 2022. وسيستفيد كل طالبي العمل لأول مرة من راتب قدره 13 ألف دينار جزائري، وهو مقارب للحد الأدنى من الأجور، هذا ولن يتوقف صرف المنحة في أي حال إلا إذا وجد المستفيد عمل يضمن له راتب شهري.

حالات وقف منحة البطالة

هناك حالات قد يتم فيها إسقاط منحة البطالة عن كل المستفيدين، ويتم ذلك في حال رفض المستفيد أكثر من عرض عمل في وكالة التشغيل المحلية. وكذلك في حال تمّ عرض تكوين مهني من أجل شغل مهنة ورفضه الشخص، سوف يتوقف صرف المنحة. وأيضا إن وجد الشخص عملا يضمن له الحصول على دخل شهري سستوقف المنحة، وكذلك في حال حصول أحد الزوجين على عمل ثابت.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz inscription. ويتم ذلك من خلال موقع التسجيل في البطالة الذي وضعته الوكالة الوطنية لتشغيل لكل طالبي العمل لأول مرة. كما عرضنا لكم حالات وقف منحة البطالة وشروط منحة البطالة في الجزائر. وذكرنا لكم أيضا ملف منحة البطالة في الجزائر الذي يتم تقديمه خلال المقابلة الشخصية.