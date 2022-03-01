نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول www.minha.anem.dz موقع منحة البطالة في الجزائر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول www.minha.anem.dz، هو من أكثر الكلمات بحثا في الجزائر حاليا وهو موقع منحة البطالة. والجهة المعنية التي قامت بإطلاقه بإيعاز من رئيس الحكومة الجزائرية عبد لمجيد تبون هي الوكالة الوطنية للتشغيل، وهي تحرص على مرافقة كل الشباب طالبي العمل المسجلين لدى مصالحها، وبهذا ستكون المكلفة بتقديم منحة البطالة 2022 إلى أن توفر لهم منصب عمل يناسب تكوينهم الدراسي أو المهني، وسيتم منحهم راتب شهري قيمته 13 ألف دينار جزائري، وقد تمّ إطلاقها ضمن قانون المالية 2022 الذي دخل حيز التنفيذ مع العام الجديد، من خلال هذه البوابة الإلكترونية أيضا يستطيعون الحصول على الوصل الخاص بموعد المقابلة وكذلك التعهد من أجل إحضارهما يوم إجرا المقابلة الشخصية التي ستجرى في شهر مارس مع مستشار الوكالة في الملحقة الأقرب له، وسنتحدث عن تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا.

تسجيل الدخول www.minha.anem.dz

يستعلم الجزائريين عن تسجيل الدخول www.minha.anem.dz، والذي يتيح لهم القيام بـ التسجيل في منحة البطالة 2022. بعد أن يقوم كل طالبي العمل لأول مرة بالتقديم من خلال موقع منحة البطالة، سيتم تنظيم مواعيد خاصة بكل المتقدمين من أجل إجراء المقابلات الشخصية التي قاموا بحجز موعدها مسبقا، وذلك في معظم ربوع الوطن، وبعد ذلك يمكنهم أن يستفيدوا من المنحة.

علاوة على ذلك، فإنّ منحة البطالة 2022 هي المبادرة الأولى من نوعها في الجزائر، لكنها جاءت في الوقت المناسب تزامنا مع كثرة البطالين في الجزائر، خصوصا في ظل انتشار وباء كورونا، بالأخص حاملي شهادات التعليم العالي، وهذه فرصة لهم لكسب مبلغ مادي يعينهم على توفير متطلبات الحياة الضرورية بعد أن يقوموا بـ التسجيل في منحة البطالة 2022، والذي يتم من خلال اتباع ما يلي:

أولا: الدخول إلى منصة منحة البطالة minha.anem.dz.

ثانيا: تفحص الموقع وقراءة الشروط والضوابط المرتبطة بالاستفادة من المنحة.

ثالثا: يكتب رقم بطاقة طالب العمل ورقم بطاقة التعريف الوطني، ينقر على تحقق وينتظر قليلا، إن رفض الطلب سيظهر معه سبب الرفض وهو محدد بالأحمر، وإن قبل الطلب سينتقل إلى المرحلة الثانية.

رابعا: أدرج الاسم واللقب والحساب البريدي، ثم عيّن تاريخ المقابلة الذي يناسبك، وقم بتحميل الوصل والتعهد واطبعهما واحتفظ بهما ليوم المقابلة.

شروط منحة البطالة 2022

حسب ما جاء في الجريدة الرسمية ليوم الأحد 27 فبراير فقد تمّ استحداث شروط جديدة تخص منحة البطالة 2022.كما تم سنّ بعض الالتزامات على كل الأشخاص الذين يريدون أن يستفيدوا منها. إنّ الموقع يرفض تلقائيا كل الطلبات التي سبق أن عمل أصحابها من قبل أو تلقوا راتب شهري. وتمنح الفرصة لكل الأشخاص الذين لم يستفيدوا أبدا من قبل، ومن أهم الشروط نذكر لكم:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيما في أراضيها بشكل دائم. المنحة موجهة للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 19 ولا تتجاوز 40. أن يكونوا مسجلين كطالبين للعمل للمرة الأولى على الوكالة، ولم يسبق لهم شغل وظيفة أو الاستفادة من عقود ما قبل التشغيل. يجب ألا يرفض المتقدم أكثر من عرض عمل من العروض التي تقدمها الوكالة المحلية له، في حال رفضه ستسحب منه المنحة. بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب على كل شاب أن يبرر وضعيته بخصوص الخدمة الوطنية بالجزائر. يجب أن لا يكون زوج المرأة عامل في أي من القطاع العام أو الخاص، كذلك الرجل لا يجب أن تكون زوجته عاملة. كذلك فستمنح فرصة لكل المحبوسين الذين يستوفون الشروط أن يقوموا بالتقديم لهذه المنحة. من الجدير بالذكر أنّ بقاء المنحة يرتبط بالقيام بتجديدها عبر الوكالة الوطنية للتشغيل في المكان الذي يقيم به المستفيد. كذلك لا يجب أن يكون المتقدم طالب في الجامعة أو التكوين المهني.

حالات توقيف دفع منحة البطالة

هناك حالات تم ذكرها والتي يتم فيها إيقاف صرف منحة البطالة عن كل المستفيدين، ويكون ذلك حين يحصل المستفيد أو زوجته على منصب عمل أو دخل شهري، وكذلك يتم إيقافها في حال رغب المستفيد بذلك وطلب من الوكالة إلغاءها. وأيضا إن رفض الشخص المستفيد عرضي عمل يناسبان مؤهلاته. كذلك يتم إيقافها إن رفض المستفيد تكوين مهني، وأيضا لا يمكن لأهل المستفيد الحصول عليها في حال وفاته.

بهذا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع تسجيل الدخول www.minha.anem.dz. وهو من أهم المواضيع التي يبحث عنها كل شاب يرغب في التسجيل عبر موقع منحة البطالة. وهي تتيح لهم أن يكونوا من ضمن المستفيدين من منحة البطالة 2022. كما عرضنا لكم شروط الاستفادة من منحة البطالة من الجريدة الرسمية، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.