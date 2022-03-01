هام لجميع المسافرين القادمين عبر جسر الملك حسين بخصوص كورونا

دوت الخليج :- أعلنت إدارة أمن الجسور تعديل إجراءات القدوم لجميع المسافرين القادمين عبر جسر الملك حسين، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 1-3-2022، وعلى النحو الآتي: 1_ إلغاء فحص كورونا المسبق لجميع المسافرين القادمين باتجاه المملكة. 2_ إلغاء فحص كورونا داخل جسر الملك حسين حال وصول القادمين. 3_ ضرورة الحجز المسبق على منصة “gateway to Jordan” المجانية والمتاحة في جميع الأوقات لجميع المسافرين القادمين. 4_ إبراز الحجز (QRcod) ورقياً لموظف الاستقبال في جسر الملك حسين. 4_ يعمل بهذا النظام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1-3-2022. ودعت الإدارة الراغبين بالتواصل معها إلى الاتصال على الأرقام التالية: 053581030 053581615

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