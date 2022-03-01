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عمر شويل - جدة أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم الجديدة 2022 - ثقفني
أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم، يبحث عن المسابقة عدد كبير من المتابعين لمسابقة الحلم بالعديد من الأماكن من جميع الدول العربية ومن خارجها أيضاً، حيث تعد المسابقة هي واحدة من الأحلام التي من خلالها يستطيع أي فرد أن يحقق جميع أحلامه الشخصية التي يسعى إلى تحقيقها، حيث تعتبر المسابقة من أكبر المسابقات في الوطن العربي من حيث الجوائز المالية التي يتم منحها للفائزين والتي يتم تسليمها بالدولار الأمريكي، وتضع إدارة مسابقة الحلم شروط من أجل الاشتراك في الحلم يجب توافرها حتي يتم الاشتراك بطريقة صحيحة، علي أن يتم الاشتراك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتم من أي جوال شخصي بأي مكان، وسوف نوضح لكم أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم.
اشتراك رسائل مسابقة الحلم
يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة التسجيل الصحيحة في مسابقة الحلم من خلال الجوال أو الهاتف، وقد حددت مسابقة الحلم آلية الاشتراك بهذه الخطوات:
يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو إرسال كلمة “Dream” أو إرسال كلمة “Reve” على الرقم الخاص بالبلد التي يقيم بها كل مشترك من أي دولة.
ثم يقوم المشترك بالإجابة على السؤال الذي يصل علي الجوال حتي يستطيع تفعيل الاشتراك والدخول بالسحب.
وكلما تمت الإجابة علي عدد أكثر من الأسئلة كلما زادت فرص الدخول في السحب الخاص بالمسابقة والحصول علي نقاط أكثر والفوز بجوائز المسابقة المالية الكبيرة.
أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم
بإمكان كل فرد سواء رجل أو سيدة أن تقوم بالاشتراك في مسابقة الحلم، والحصول علي فرصة حقيقة للدخول بسحب الحلم والفوز بالجوائز الدولارية الكبيرة، علي أن يختار كل فرد الرقم الخاص بدولته والاشتراك من خلاله، وفيما يلي أرقام الحلم: