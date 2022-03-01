عنصرية الإعلام الغربى ضد الشرق الأوسط فى تغطية أزمة أوكرانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت التغطية الإعلامية لأزمة أوكرانيا عن العنصرية الغربية، خصوصا وأن اللاجئين الأوكرانيين يسمح لهم بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبى بدون تأشيرات، بعكس المهاجرين من الشرق الأوسط.





كذلك وصف العديد من المراسلين بالصحف والقنوات الغربية اللاجئين من الشرق الأوسط بأنهم (غير متحضرين) في مقابل الأوكرانيين الفارين من بلادهم. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، ترجح أن يصل عدد النازحين بسبب الحرب فى أوكرانيا، إلى 5 ملايين لاجئ بسبب نقص إمدادات الوقود والأموال والمستلزمات الطبية.

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