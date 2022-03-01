محكمة إسرائيلية تجمد عمليات طرد عائلات فلسطينية الشيخ جراح

جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثا،ء عمليات طرد 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث تحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاءها من هناك.

وصدر الحكم عن ثلاثة قضاة وكتب القاضي إسحاق أميت أنه "سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجارا سنويا رمزيا قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارا)" وذلك حتى "البت في موضوع الملكية والحقوق".

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قد أعلنت العام الماضي عقد جلسة استماع لعدد من عائلات حي الشيخ جراح بالقدس.

وقررت المحكمة الإسرائيلية الاستماع لعدد من عائلات حي الشيخ جراح بالقدس لمتابعة الملف القانوني والاستئناف المقدم باسم بعض عائلات الحي المهدد بالتهجير.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أصدرت أمرا إلى المستشار القضائي للحكومة بتحديد موقفه، بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح.