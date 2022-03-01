نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر خدمات الجوازات الإلكترونية وخطوات تحديث الزيارة المتعددة وطريقة تجديدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة الزيارة المتعددة وطريقة تجديدها من الموضوعات الأكثر بحثا على محركات البحث جوجل تاشيره الزياره المتعددة ومعرفة طريقة تجديدها، حيث عدد كبير يرغب في معرفة الخطوات بالتفصيل، فقد أعلنت وزارة الداخلية بأن التاشيرة الزيارة المتعددة بأنها سوف تكون الخدمه الالكترونيه للأفراد المقيمين الذين يرغبون في تمديد التأشيرة لزيارة والبقاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك ليسهل عليهم عملية التسديد، كما أنها تعتبر أحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين والمقيمين داخل المملكة وسوف نعرض خلال السطور التالية.

شروط تجديد تأشيرة الزيارة المتعددة

أعلنت وزارة الداخلية الخدمات الالكترونية التي تقدمها للأفراد الذين يرغبون في تمديد تأشيرة الزيارة ولكنها أعلنت عن بعض الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر في الشخص لكي يتم تجديد التأشيرة له وهي على النحو التالي

● يجب أن تكون التأشيرة التي يرغب المقيم في تجديدها سارية المفعول ويتبقى على صلاحيتها أسبوع أو أقل من ذلك

● يجب أن لا يوجد أي مخالفات مرورية على الزائر

● يجب أن يكون جواز السفر للزائر ساري الصلاحية .

● يجب أن يدفع زائر رسوم التجديد كامله

● يجب أن يلتزم بتوفير جميع الأوراق والمستندات بشكل صحيح.

طريقة تجديد تأشيرة الزيارة المتعددة

تعلن وزارة الداخلية عن التقديم وتسجيل التأشيرة أو تجديدها يكون الكترونيا من خلال منصة أبشر التي تقدم العديد من الخدمات لعدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يسهل الكثير عليهم و يوفر وقت وجهد كما أنه يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا وتكون خطوات التقديم كالاتي

● الضغط على الرابط الرسمي لمنصة أبشر

● ثم يضغط الشخص على تسجيل الدخول

● يختار خدمات الجوازات من القائمة الخدمات التي تظهر له في الصفحة الرئيسية

● يجب ان يملأ جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح

● يسدد الرسوم المطلوبة ثم يضغط على تقديم الطلبة

تبلغ الرسوم التي يتم تسديدها عند تجديد تأشيرة الزيارة 100 ريال سعودي، كما توفر وزارة الداخلية رقم خدمة العملاء للاستفسار عن أي مشكلة تواجه الشخص على الرقم التالي 00966114771100، كما أنه يمكن أن يتم التواصل على البريد الإلكتروني الخاص لتقديم أي شكوى، حيث يبدأ العمل من الساعة السابعة صباحا حتى ثانيه مساء.