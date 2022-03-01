نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان، حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا او غيرها من المواقع التعليمية اجراء الاستعلام عنها، حيث يبحث عشرات الالاف من الطلاب والطالبات على خطوات الحصول على تلك النتائج التي نوافيكم

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخر اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي للقبول داخل الجامعات العراقية، حيث تم تحديد مؤخراً نتائج القبول الموازي على كل كلية اوعلى كل معهد اوعلى كل جامعة اى كانت تخصصها، مع الكشف كذلك على مصاريف كل جامعة ومعهد موجودين داخل العراق، حيث قد تم التصريح مؤخراً وبشكل رسمي على الكشف عن تلك النتائج بعدما تم التأكيد على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة داخل الجامعات العراقية، عليه البحث بدء ان يتزايد الى معدل كبير وملحوظ وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً على الكشف عن تلك النتائج على شكل ملفات pdf بامكان جميع الطلاب استخدامها للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة على نحو نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم بمنتهي السهولة الممكنة اجراء الاستعلام عنها اون لاين وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال الدخول على موقع نتائجنا او غيرها من المواقع التي جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة ادخال سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني او غيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور النتائج امامكم بالحال

هذا وبامكانكم بمنتهي السهولة مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33