عاجل.. الرئيس الأوكرانى للبرلمان الأوروبى: الدفاع عن كييف أولوية قصوى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى، فى كلمته أمام البرلمان الأوروبى، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع عن كييف أولوية قصوى، مضيفًا أنهم سينتصرون فى معركتهم ضد روسيا، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، فى بث مباشر للكلمة قبل قليل.





وقال الرئيس الأوكرانى: "قادرون على الدفاع عن أنفسنا"، وأضاف فى الوقت ذاته أنهم يحاربون "من أجل البقاء، ونريد أن نكون جزءًا من الاتحاد الأوروبى"، مطالبًا الأوروبيون بأن يبرهنوا على أنهم يقفون إلى جانب أوكرانيا وأنهم أوروبيون. وتابع: "صاروخى كروز ضربا ساحة الحرية فى أوكرانيا.. وسندافع من أجل أرضنا". وتأتى كلمة زيلينسكى بالتزامن مع بدء سيطرة القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف الاستراتيجية، وكذلك مدينة خيرسون، حيث أقامت القوات الروسية نقاط تفتيش على مداخلها.

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