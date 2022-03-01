عاجل- روسيا تقطع طرق وصول الوحدات الأوكرانية إلى بحر آزوف

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها قطعت على الوحدات الأوكرانية جميع طرق الوصول إلى شواطئ بحر آزوف بشكل كامل، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





وبحسب الشبكة، قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها، إن مفارز أمامية لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية وصلت إلى حدود مقاطعة دونيتسك، حيث التقت القوات الروسية التى سيطرت على مناطق على طول شاطئ البحر. وتقدمت قوات "لوجانسك الشعبية" إلى عمق أراضى المقاطعة لمسافة تبلغ 61 كيلومترا منذ بداية العملية. كما أشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الروسية دمرت حتى الآن ما مجموعه 1325 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تشمل 395 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و59 راجمة صواريخ، و179 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون التابعة للجيش الأوكرانى". وأضاف أن الجيش الروسى أصاب خلال، اليوم الثلاثاء، مطارين وثلاثة مواقع رادار للدفاع الجوى الأوكرانى بأسلحة عالية الدقة.

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