الشعب اليابانى يتبرع بـ17 مليون دولار لصندوق إغاثة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال السفير الأوكرانى لدى اليابان سيرجى كورسونكى، اليوم الثلاثاء، إن الشعب اليابانى تبرع بنحو مليارى ين (17 مليون دولار) لصندوق إغاثة لأوكرانيا فى أعقاب الهجوم الروسى على البلاد.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن كورسونكى التقى رئيس حزب المعارضة الرئيس للحزب الديمقراطى الدستورى فى اليابان، كينتا إيزومي، وشكر الشعب والحكومة اليابانية على الدعم، حيث تبرع أكثر من 60 ألف مواطن لحساب مصرفى أنشأته سفارة أوكرانيا. وقال إيزومى - للصحفيين بعد الاجتماع فى السفارة - إن كورسونسكى دعا إلى استمرار الدعم حيث ستكون هناك حاجة إلى مبلغ ضخم من المال لإعادة الإعمار فى أوكرانيا.

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