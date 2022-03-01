عاجل- الدفاع الروسية توجه نداء هاما لسكان كييف

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عزمها على توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكرانى، بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن مجموعة القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا ستواصل القيام بعملية عسكرية خاصة هناك حتى تحقيق أهدافها. وقال شويجو: "حماية روسيا من تهديد عسكرى من الغرب هى المهمة الرئيسية للعملية الخاصة فى أوكرانيا"، مشددًا على أن الجيش الروسى لا يحتل الأراضى الأوكرانية، بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم. كما أشار وزير الدفاع الروسى إلى أن الضربات أثناء العملية لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية، وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط.

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