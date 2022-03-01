25 أردنياً عائداً من أوكرانيا وصلوا إلى المملكة

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وصول ثالث مجموعة تضم (6) من الأردنيين القادمين من أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، أن الدفعة الثالثة قدمت عبر العاصمة البولندية ⁧وارسو بتنسيق خلية الأزمة في مركز عمليات الوزارة والمؤسسات والجهات الأردنية المختصة والسفارة في ⁧‫برلين.

هلا أخبار – أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وصول ثاني مجموعة تضم (10) من الأردنيين والأردنيات القادمين من أوكرانيا.

يذكر أن المجموعيتن الأولى والثانية وصلتا إلى الأردن الأحد، وضمتا 19 أردنييا قادما عبر العاصمة ⁧الرومانية بوخارست‬، فيما وصل أردني السبت بشكل فردي ليرتفع العدد الإجمالي للواصلين إلى 25 أردنياً.