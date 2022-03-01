“سجل حالاً” عبر رابط التسجيل بمنظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022 أعرف الشروط والخطوات

أعلنت الحكومة الليبية عن تفعيل رابط التسجيل بمنظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022، التي أعلن عنها السيد عبد الحميد الدبيبية رئيس الحكومة، في ذكرى ثورة ألسابع عشر من فبراير، من أجل تيسير الأمور على الشباب البحث عن سكن مناسب أو قطعة أرض يقوم ببنائها لبناء أسرة جديدة، والمساعدة في تيسيراً الزواج للشباب، وبمجرد عن الإعلان عن هذه المبادرة أصبح لا حديث في ليبيا غير كيفية التسجيل، وما هي الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين ونحن من خلال السطور القادمة عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة التفاصيل من شروط وخطوات التسجيل وكافة الأمور، تيسيراً على متابعينا داخل ليبيا من الشباب الراغب في الاستفادة من المبادرة.

رابط التسجيل بمنظومة القروض السكنية للشباب ليبيا

الدخول على رابط التسجيل الإلكتروني pmhi.ly .

. النقر على تسجيل دخول من خلال حسابة الشخصي.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ومراجعتها جيداً قبل إرسال الطلب وانتظار رسالة نصية بها كود خاص بفتح حسابة.

قم بتحميل كافة الملفات التي تثبت أحقتيك بالقرض السكني وما يثبت بعد تملكك أي عقار.

وأخيراً قم بإرسال الطلب وانتظر النتيجة بعد فحص الطلب ومعرفة مدى تطابقه للشروط والضوابط المحددة.

الشروط العامة للاستفادة من منظومة القروض الجديدة للشباب

الأولوية لمن لا يمتلك سكن خاص به. يجب أن يكون مستوفي الشروط ومن الأسر الأكثر احتياجاً. تقديم بيان خاص بالدخل الشهري للمتقدم للتأكد منه من قبل الجهات المعنية.

التسجيل بمنظومة القروض السكنية للشباب ليبيا

أعلن وزير الحكم المحلي / بدر الدين الدومي، أن التسجيل ليس مقتصر على الشباب فقط بل هو متاح لجميع الأسر الليبية، وأشار إلي أن الأولية سوف تكون للأسر الأكثر احتياجاً، وقال أنه جاري ربط منصة التسجيل الإلكتروني الخاصة بالقروض، بمنظومة مصرف الادخار وصندوق الذكاة ومصلحة الأملاك العامة، ليتم التأكد من أحقية المتقدمين من الاستفادة من القروض.

طريقة وألية المفاضلة بين المتقدمين

أكد وزير الحكم المحلي أن عملية اختيار المستحقين ستتم وفق ألية شفافة، يحكمها الشروط الموضوعة من قبل الحكومة، وأشار إلي أنه يوجد باحثين متخصصين في بحث الحالات المستحقة، سوف تقوم بزيارة المتقدمين على أرض الواقع، ومعرفة الحالة على الطبيعة وتقديم تقرير بكل متقدم.