لينك منظومة القروض السكنية 2022 ليبيا pmhi ly register وخطوات التسجيل في قروض الشباب العقارية

منظومة القروض السكنية 2022 ليبيا ، زادت عملية البحث بشكل كبير في الآونة الأخيرة عن تفاصيل ومتابعة طريقة التسجيل في منظومة القروض العقارية في دولة ليبيا، وذلك بعد ما أعلن رئيس الوزراء في ليبيا عبد الحميد الدبيبة عن مبادرة مساعدة الشباب، وتقديم لهم بعض الأراضي والعقارات مع تقديم أيضًا قرض مالي يساعد في استكمال العقارات وبناء الأراضي المقدمة بشكل أفضل، وذلك للشباب المقبل على الزواج ومحدودي الدخل، ولذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال عن كيفية التسجيل في منظومة القروض السكنية، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام التسجيل الرقمي.

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لقد مرت ليبيا في الفترة الأخيرة بحالة من التدهور الاقتصادي مما أدى ذلك إلى تدهور الحالة الاقتصادية أيضًا لمواطنيها، وخاصتًا الشباب، ولذلك أعلن رئيس الوزراء عن هذه المبادرة التي من خلالها يستطيع الشباب مواجهة هذه الظروف بشكل أفضل ولذلك قامت الحكومة بتفعيل لينك منظومة القروض السكنية ليبيا، ويتم من خلاله التسجيل، و يتعين على الشخص تقديم بعض الأوراق الرسمية المحددة لاستكمال عملية التسجيل في منظومة القروض السكنية وهي كالآتي:

لابد من تقديم ورق يثبت عدم امتلاك هذا الشخص لأي مسكن خاص به مسجل بإسم أوأحد أبنائه أو زوجته.

يتم تقديم شهادة خاص بالراتب الشهري للموظفين الذي يحصل عليه هذا الشخص المتقدم للتسجيل وأن تكون مختومة بشكل رسمي.

يلزم تقديم أيضًا شهادة مرتب ضمان مقدمة من وزارة التضامن وأن تكون مختومة بشكل رسمي.

خطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا

قامت الحكومة الليبية بتفعيل القروض العقارية من خلال الدخول على رابط منظومة القروض السكنية، و قد أوضحت الخطوات اللازم اتباعها حتى يتم التسجيل بشكل صحيح وهي كالآتي: