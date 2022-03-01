مقاطعة واسعة لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة‎‎ بجنيف

قاطعت وفود عدة من بينها وفود أوكرانيا والدول الغربية، يوم الثلاثاء، كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، خلال بث مؤتمر نزع الأسلحة لكلمته، فباتت القاعة شبه فارغة.

وغادر الدبلوماسيون القاعة عند بدء خطاب لافروف المسجل مسبقا، بحسب ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف إلا أنه ألغى مجيئه، الإثنين؛ بسبب ”العقوبات المناهضة لروسيا“ التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم البعثة الروسية إلى جنيف، أمس الإثنين، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ألغى زيارته يوم الثلاثاء إلى جنيف وخطبته أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنتديات الحد من التسلح.

واتهم المتحدث دولا من الاتحاد الأوروبي (لم يسمها) بعرقلة مسار رحلته، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأضاف: ”لسوء الحظ، تعمدت عدة دول من الاتحاد الأوروبي إغلاق مسار رحلة الوزير إلى جنيف.. تم إلغاء الزيارة في الوقت الحالي، ومن المحتمل أن يلقي الوزير كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان غدا (الثلاثاء) عبر الإنترنت“.

وقررت دول عديدة حول العالم، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات الروسية.

ومن بين تلك الدول، ألمانيا والسويد وفرنسا وإيطاليا وكندا وهولندا.

وأعلنت وزارة النقل الألمانية، الأحد الماضي، ”منع طيران الطائرات ومشغلي الطائرات الروسية في المجال الجوي الألماني“.

وردا على ذلك، منعت روسيا رحلات الخطوط الجوية من 36 دولة من استخدام المجال الجوي الخاص بها.

وذكرت سلطات الطيران الروسية، يوم الإثنين، أنه ردا على الحظر الذي فرضته دول أوروبية على شركات طيران روسية، تم فرض قيود على الرحلات الجوية التابعة لشركات طيران من 36 دولة.

ووجه الغرب عقوبات قاسية ضد روسيا، رفضا للهجوم الذي تشنه ضد جارتها أوكرانيا منذ يوم الخميس الماضي.

وباتت روسيا شبه معزولة عن العالم، في ظل كل تلك العقوبات، فيما انخفضت العملة الروسية بشكل حاد.