عاجل- بريطانيا تتوعد روسيا بتدمير اقتصادها

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما جاء فى خبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل.. أكد رئيس الوزراء البريطانى أن العقوبات سيكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الروسى.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة "توتال" الفرنسية وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة فى روسيا.

ويأتى قرار "توتال" الفرنسية ضمن العقوبات الاقتصادية التى توقعها دول الاتحاد الأوروبى على موسكو بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.