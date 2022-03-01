لافروف يلوّح بورقة النووي.. ويتهم الغرب بسلوك مسار العقوبات

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي، بسلوكه مسار العقوبات بدلا من الحوار مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف في كلمة بمؤتمر نزع الأسلحة: "نتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع ظهور الأسلحة النووية في أوكرانيا".

وطالب وزير الخارجية الروسي بمغادرة الأسلحة النووية الأميركية الدول الأوروبية وعودتها إلى الولايات المتحدة، حيث قال "الوقت حان لمغادرة الأسلحة النووية الأميركية من أوروبا".

وأضاف لافروف أن "لا تزال لدى أوكرانيا تكنولوجيا نووية سوفياتية ولا يمكننا ألا نستجيب لهذا الخطر".

وقال إن "الاتحاد الأوروبي اختار مسار العقوبات بدلا من الحوار مع روسيا"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا وبدعم من الغرب قامت بانتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة دونباس".

وقاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية كلمة لافروف خلال بث مؤتمر نزع الأسلحة كلمته، فباتت القاعة شبه فارغة.

وغادر الدبلوماسيون القاعة عند بدء خطاب لافرورف المسجل مسبقا وفقما ذكرت "فرانس برس".

وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف إلا انه ألغى مجيئه الاثنين بسبب "العقوبات المناهضة لروسيا" التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، بعد أسبوع تقريبا على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن الهجوم الروسي سيتواصل "حتى تحقيق كل أهدافه".

وأفاد الوزير خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون بأن "القوات المسلحة الروسية ستواصل تنفيذ العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق الأهداف المرسومة لها"، مضيفا أن موسكو تهدف إلى "نزع السلاح واجتثاث النازية" في أوكرانيا فضلا عن حماية روسيا "من تهديد عسكري افتعلته الدول الغربية".